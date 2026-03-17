No Allianz, Palmeiras tem Botafogo como “pedra no sapato” pelo Brasileirão

As histórias de Palmeiras e Botafogo se entrelaçaram nos últimos anos no cenário tanto do futebol nacional, quanto a nível continental. Os rivais de Rio e São Paulo viveram momentos de alta rivalidade no Brasileirão, na Libertadores e até mesmo na Copa do Mundo de Clubes. O Verdão e o Glorioso voltam a se enfrentar nesta quarta, pelo Brasileirão, e o time paulista carrega um pequeno tabu indigesto para ser quebrado.

Pelo Brasileirão, o Palmeiras não vence o Botafogo desde o ano de 2022 no Allianz Parque. São quatro anos sem conseguir um resultado positivo diante do Glorioso como mandante, sendo a última vitória em junho daquela temporada, quando o Palmeiras por 4 a 0 na 10ª rodada do Brasileirão. Curiosamente, nenhum dos jogadores que marcaram gols na partida seguem no clube – Rony (duas vezes), Gustavo Scarpa e Wesley.

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As disputas recentes

Neste período, Botafogo e Palmeiras travaram disputas acirradas pelo título brasileiro em 2023 e 2024, onde cada um levou um troféu. Contudo, mesmo com um título para cada lado, o Verdão não conseguiu vencer o Botafogo em casa nas duas oportunidades que teve.

Em 2023, quando o Palmeiras foi o campeão brasileiro, a equipe carioca venceu por 1 a 0, gol de Tiquinho Soares. Já em 2024, o Botafogo venceu por 3 a 1 no Allianz, em jogo que praticamente selou o título alvinegro. Na Libertadores, um empate em 2 a 2 nas oitavas de final deu a vaga para o clube carioca. Em 2025, pela primeira rodada do Brasileirão, um empate sem gols marcou a estreia das equipes.

Palmeiras e Botafogo voltam a se encontrar no Allianz Parque nesta quarta-feira, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h. O Verdão busca recuperar a liderança da competição, enquanto o Glorioso quer deixar a zona de rebaixamento.

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