Atlético-GO x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-GO e Ponte Preta entram em campo nesta quarta-feira (18), às 20h, no Antônio Accioly, em partida única pela quarta fase da Copa do Brasil. Quem avançar para a quinta fase da competição, embolsará mais R$ 2 milhões em premiação. A partir da próxima fase, com a entrada das equipes da Série A, os confrontos serão em jogos de ida e volta.

Onde assistir

A partida entre Atlético-GO e Ponte Preta, pela quarta fase da Copa do Brasil, portanto, terá a transmissão da Amazon Prime.

Como chega o Atlético-GO

O Dragão vem de um vice amargo para o maior rival Goiás, no Campeonato Goiano. Afinal, perdeu para o Esmeraldino pelo placar de 2 a 0 no agregado. Para chegar até a quarta fase, o time passou por Primavera-MT na segunda fase, e Porto Velho na terceira fase, vencendo as duas partidas por 1 a 0. Além disso, em 16 jogos na temporada, o time perdeu apenas três jogos e tenta manter o rendimento.

Dentro de campo, o técnico Eduardo Souza, aliás, poderá contar novamente com jogadores recém-contratados, como Marrony, Cristiano e Ewerthon, que não estavam inscritos no Goianão.

Como chega a Ponte Preta

Já a Ponte Preta, entrou direto na terceira fase da competição, por ter sido a campeã da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. A Macaca eliminou o Guarany de Bagé após vitória em casa, por 1 a 0, com gol de Bryan Borges. Esta, aliás, foi a única vitória do ano. Em nove jogos, perdeu sete e empatou apenas um.

A equipe, portanto, pode ter novidades importantes para o confronto. Sete jogadores contratados recentemente pelo clube ainda não estrearam com a camisa alvinegra e podem ganhar a primeira oportunidade no duelo decisivo. Outros nomes, porém, ainda aguardam a oportunidade de entrar em campo com a camisa ponte-pretana. No setor ofensivo, os atacantes Brandão e David da Hora também aguardam a primeira chance. Ambos chegaram recentemente do Coritiba e são opções para o treinador.

ATLÉTICO-GO x PONTE PRETA

Copa do Brasil – Quarta fase

Data-Hora: 18/3/2026 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Paulo Vítor; Natã, Tito, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Mateus Índio, Igor Henrique e Guilherme Marques; Léo Jacó, Kevin Ramírez e Jean Dias. Técnico: Eduardo Souza.

PONTE PRETA:Diogo Silva; Pacheco, David Braz, Lucas Cunha e Kevyson; Rodrigo Souza (Saravia), Tárik e Élvis; Bryan Borges, William Pottker e Diego Tavares (Jonathan Cafu). Técnico: Rodrigo Santana.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

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