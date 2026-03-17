Atacante do Vasco está pendurado no duelo contra o Fluminense pelo Brasileiro

Destaque absoluto do Vasco desde a última temporada, o colombiano Andrés Gómez entra em campo contra o Fluminense carregando uma preocupação extra que vai além do clássico carioca. O motivo do alerta reside no acúmulo de cartões amarelos, uma vez que o atleta já ostenta duas advertências e, caso receba a terceira, desfalcará a equipe na sequência do campeonato.

As equipes medem forças nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tricolor chega embalado com 13 pontos, o Cruzmaltino busca recuperação imediata na tabela, onde soma apenas cinco pontos até o momento.

Quanto ao retrospecto disciplinar do atacante, a arbitragem o puniu nos confrontos contra o Bahia e, mais recentemente, diante do Cruzeiro. Analisando o recorte do ano, os juízes advertiram Gómez em quatro oportunidades durante as 15 partidas que disputou. Além do rigor tático, o camisa 11 entrega produtividade ofensiva, somando um gol e três assistências na atual temporada.

Desempenho no Vasco

Desde que desembarcou em São Januário, ainda no período de Fernando Diniz, o colombiano assumiu o papel de peça-chave no esquema tático vascaíno. Ao todo, ele acumula dez assistências e dois gols em 37 jogos disputados.

Dessa forma uma nova advertência o retira do embate contra o Grêmio, marcado para domingo (22), às 16h (de Brasília). Diante da possibilidade de perder seu titular, o técnico Renato Gaúcho já estuda variações para o setor. Caso precise substituir o colombiano, o treinador conta com Marino e Adson como os principais nomes à disposição para manter a estrutura da equipe.

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