Corinthians: Dorival traça estratégia para duelo com a Chapecoense

Após o clássico diante do Santos, o Corinthians entrou em uma semana com mais dois jogos complicados pela frente no Brasileirão. Na próxima quinta, às 21h30, o Timão visita a Chapecoense e no outro domingo (22), a equipe paulista vai receber o Flamengo, às 20h30, na Neo Química Arena.

Levando em consideração os dois jogos complicados que a equipe tem pela frente, Dorival Junior busca uma estratégia que atenda o elenco. O técnico busca conciliar a condição física dos jogadores e a importância de cada partida para o Timão. Por isso, o treinador deve escolher por poupar peças importantes da viagem para Chapecó.

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Desse modo, a ideia de Dorival será dar um descanso a jogadores como Matheuzinho, Matheus Bidu, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Raniele, André Carrillo e Memphis Depay. Estes nomes devem ser preservados por motivos diferentes. Uns por questões físicas, outros por controle de carga e outros por conta de cartões amarelos já recebidos.

A ideia principal é visitar a Chapecoense com uma escalação alternativa. Dorival entende que pode dar mintuos a jogadores que não estão jogando com frequência, e desse modo, poupar forças para o jogo diante do Flamengo, no domingo, em casa.

Por outro lado…

Enquanto algumas peças devem ser poupadas da viagem para Chapecó por questões físicas, Yuri Alberto deve ser a grande novidade na lista de relacionados da equipe para a partida desta quinta.

Yuri está fora de combate desde fevereiro por conta de uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda (parte posterior). Desse modo, o atacante vive a expectativa de retornar há pouco mais de uma semana. Contudo, a comissão técnica do Timão optou por dar mais tempo para o jogador se recondicionar.

Jesse Lindard, por sua vez, ainda não deve ser relacionado para a partida. O meia inglês ainda não está regularizado para ser inscrito e segue cronograma de recondicionamento físico para ficar à disposição da comissão técnica.

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