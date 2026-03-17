Amigo de Neymar manda recado para Ancelotti: “Disney sem o Mickey não existe”

Amigos de Neymar ficaram revoltados com a não convocação do atleta do Santos para os dois amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo. No entanto, um deles se manifestou nas redes sociais nesta terça-feira (17). Rafael Zulu publicou uma ‘carta aberta’ e mandou um recado ao técnico Carlo Ancelotti.

Na foto, ele economizou nas palavras. “Carta Aberta ao Sr. Ancelloti: ”A Disney sem o Mickey não existe hein!? Se orienta”, escreveu Rafael Zulu. Na legenda, ele escreveu: “Os amantes de futebol concordarão comigo”.









Um post compartilhado por Rafael Zulu (@rafaelzulu)





Neymar se pronunciou na última segunda-feira (16) após ficar de fora da convocação do técnico Carlo Ancelotti para os jogos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. Durante participação na Kings League Brasil, o atacante do Santos lamentou a ausência na lista, mas destacou que ainda há mais uma oportunidade de disputar a Copa do Mundo.

O técnico Carlo Ancelotti convocará a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 no dia 18 de maio. Nos dias 31 de maio e 6 de junho, o Brasil fará os últimos amistosos, contra Panamá e Egito, antes da estreia na competição marcada para o dia 13/6 contra o Marrocos.

Neymar vai precisar convencer Ancelotti

O atacante, assim, terá uma reta decisiva com a camisa do Santos para tentar garantir presença na Copa. Até o dia 19 de maio, o jogador poderá disputar até 16 partidas oficiais. Mesmo sem lesões recentes, Neymar ficou fora dos amistosos contra França e Croácia, no fim de março. A partir de agora, o camisa 10 precisará apresentar alto nível físico e desempenho consistente para voltar a ser considerado pela comissão técnica.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.