Sporting faz história, goleia e vira sobre o Bodo/Glimt para avançar na Champions

O Sporting é o primeiro time garantido nas quartas de final da Champions League 2025/26. Em uma noite histórica no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a equipe portuguesa goleou o Bodo/Glimt por 5 a 0 nesta terça-feira (17) e buscou a classificação na prorrogação, após reverter a derrota por 3 a 0 sofrida na Noruega. Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e Luis Suárez marcaram os gols no tempo regulamentar, enquanto Maxi Araújo e Nel completaram o placar no tempo extra.

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Com a vaga assegurada, o Sporting agora aguarda o vencedor do confronto entre Arsenal e Bayer Leverkusen. O primeiro jogo terminou empatado, e a decisão será disputada no Emirates Stadium, em Londres.

O jogo

O Sporting começou em cima do Bodo/Glimt e, mesmo com dificuldades na criação, conseguiu sair na frente. Aos 34 minutos, Gonçalo Inácio aproveitou cobrança de escanteio e marcou de cabeça. O gol manteve os portugueses vivos no confronto, ainda precisando de mais dois para forçar a prorrogação.

Na segunda etapa, o ritmo seguiu intenso, com chances para os dois lados em contra-ataques. Melhor no jogo, o Sporting ampliou aos 15 minutos com Pedro Gonçalves, após boa troca de passes. A pressão aumentou e o empate no agregado veio com Luis Suárez, que converteu pênalti e levou a decisão para o tempo extra.

Prorrogação

Logo no início da prorrogação, o Sporting virou o confronto com Maxi Araújo, marcando com apenas um minuto. O Bodo/Glimt ainda tentou reagir, mas não conseguiu balançar as redes. Nos acréscimos da segunda etapa, o time português confirmou a classificação para as quartas de final da Champions com gol marcado por Nel.

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