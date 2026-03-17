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Alex Sandro, do Flamengo, treina com proteção na mão após entorse

Jogador convocado para a Seleção Brasileira sofreu problema entorse em um dos dedos

Alex Sandro, do Flamengo, treina com proteção na mão após entorse
Alex Sandro, do Flamengo, treina com proteção na mão após entorse -

O lateral-esquerdo Alex Sandro, recém-convocado para a Seleção Brasileira, sofreu um pequeno problema na mão direita. No treino do Flamengo desta terça-feira (17/3), dia da reapresentação após folga na segunda (16/3), o jogador surgiu com uma proteção na região – nada que impedisse sua atividade, porém.

De acordo com a “Coluna do Fla”, Alex Sandro sofreu uma entorse em um dos dedos da mão direita. O jogador de 35 anos, no entanto, não será desfalque para a partida de quinta-feira (19/3) contra o Remo, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão.

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Situação parecida vive Lucas Paquetá. Durante o jogo contra o Cruzeiro, na última quarta-feira (11/3), ele sofreu uma fratura no quarto metacarpo da mão direita e precisou atuar diante do Botafogo com uma proteção no local. Bem como Alex Sandro, o meia não preocupa para os próximos jogos.

Atualmente, o departamento médico do Flamengo está praticamente vazio, contando apenas com Saúl Ñíguez por lá. O espanhol, afinal, se recupera de cirurgia no calcanhar esquerdo e pode retornar aos gramados em abril.

 

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