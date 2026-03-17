Meia da Seleção, Bruno Guimarães elogia estrutura do Botafogo

Meia do Newcastle e da Seleção Brasileira, Bruno Guimarães elogiou a estrutura do Botafogo, onde fez parte da recuperação de uma lesão muscular no Rio de Janeiro. O volante utilizou as instalações do CT espaço Lonier para parte do tratamento de fisioterapia (também trabalhou no Atlético-MG) com Guilherme Bianchi, fisioterapeuta da SAF, e elogiou a estrutura que encontrou.

“Fiquei muito feliz com toda a estrutura, com todo o atendimento, pela forma que foi recebido por todo mundo aqui. Então, muito feliz. Agradecer aí o Botafogo por toda a estrutura e por tudo que me proporcionou nesse meu tempo aqui. Dizer que foi um prazer”, disse Bruno Guimarães a “BotafogoTV”.

“Não deixa a desejar em nada. Tem praticamente tudo. Então, foi uma escolha acertada, né? O clube também chegou a falar com o Botafogo. Foi algo pensado. Já sabia o que tinha aqui. Então, facilitou muito minha vinda para cá. Muito feliz. Estou me sentindo muito bem. Enfim, daqui a pouco já vou voltar para o campo, lá no meu clube, mas aqui foi uma parte muito importante do meu tratamento”, concluiu.

Bruno Guimarães não atua desde 10 de fevereiro, quando sofreu a lesão de grau 3, a mais grave, na vitória do Newcastle por 2 a 1 sobre o Tottenham, pela Premier League. O tempo de retorno estimado é de dois meses. O atleta já retornou à Inglaterra para a fase final de recuperação junto ao departamento médico do Newcastle.

Por isso, Bruno não esteve na lista da Seleção Brasileira para os amistosos de março. O meia, contudo, caso esteja em condições físicas, deve ser convocado para a Copa do Mundo.





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