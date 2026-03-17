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Meia da Seleção, Bruno Guimarães elogia estrutura do Botafogo

Volante utilizou as instalações do CT espaço Lonier para parte do tratamento de fisioterapia

Meia da Seleção, Bruno Guimarães elogia estrutura do Botafogo
Meia da Seleção, Bruno Guimarães elogia estrutura do Botafogo -

Meia do Newcastle e da Seleção Brasileira, Bruno Guimarães elogiou a estrutura do Botafogo, onde fez parte da recuperação de uma lesão muscular no Rio de Janeiro. O volante utilizou as instalações do CT espaço Lonier para parte do tratamento de fisioterapia (também trabalhou no Atlético-MG) com Guilherme Bianchi, fisioterapeuta da SAF, e elogiou a estrutura que encontrou.

“Fiquei muito feliz com toda a estrutura, com todo o atendimento, pela forma que foi recebido por todo mundo aqui. Então, muito feliz. Agradecer aí o Botafogo por toda a estrutura e por tudo que me proporcionou nesse meu tempo aqui. Dizer que foi um prazer”, disse Bruno Guimarães a “BotafogoTV”.

“Não deixa a desejar em nada. Tem praticamente tudo. Então, foi uma escolha acertada, né? O clube também chegou a falar com o Botafogo. Foi algo pensado. Já sabia o que tinha aqui. Então, facilitou muito minha vinda para cá. Muito feliz. Estou me sentindo muito bem. Enfim, daqui a pouco já vou voltar para o campo, lá no meu clube, mas aqui foi uma parte muito importante do meu tratamento”, concluiu.

Bruno Guimarães não atua desde 10 de fevereiro, quando sofreu a lesão de grau 3, a mais grave, na vitória do Newcastle por 2 a 1 sobre o Tottenham, pela Premier League. O tempo de retorno estimado é de dois meses. O atleta já retornou à Inglaterra para a fase final de recuperação junto ao departamento médico do Newcastle.

Por isso, Bruno não esteve na lista da Seleção Brasileira para os amistosos de março. O meia, contudo, caso esteja em condições físicas, deve ser convocado para a Copa do Mundo.

 

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