Tapia perde espaço no São Paulo após chegada de Roger Machado

Mesmo convocado para a seleção chilena, o atacante Gonzalo Tapia atravessa um momento de baixa no São Paulo. Após iniciar a temporada entre os titulares, o jogador perdeu espaço e ainda não foi utilizado pelo técnico Roger Machado.

O chileno acumula três partidas consecutivas sem entrar em campo. Ele ficou no banco na eliminação do Campeonato Paulista diante do Palmeiras e também nas vitórias sobre Chapecoense e Red Bull Bragantino. No clássico contra o Verdão, ainda sob o comando de Hernán Crespo, Tapia sequer foi acionado, mesmo com a equipe precisando buscar o empate.

Na temporada, o atacante soma 13 partidas, sendo oito como titular, e marcou dois gols, ambos em clássicos, contra Corinthians e Santos.

A perda de espaço também está diretamente ligada à forte concorrência no setor ofensivo. O argentino Calleri, que iniciou o ano lesionado, retomou a titularidade assim que se recuperou e formou dupla com Luciano.

Além disso, André Silva voltou recentemente de lesão no joelho e passou a ser a principal opção no banco. Já o jovem Ryan Francisco, em fase final de recuperação, deve aumentar ainda mais a disputa por minutos.

Tapia ”segurou a bronca” no ano passado durante a tempestade de lesões que assolou o São Paulo. Com poucas opções ofensivas, Crespo recorria ao chileno em praticamente todas as partidas e ganhava elogios do treinador. Contudo, o retorno dos titulares fez com que o atleta perdesse muito espaço.

Dessa forma, mesmo com reconhecimento internacional, Tapia precisará aproveitar as próximas oportunidades para recuperar espaço em um ataque cada vez mais competitivo.

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