Alex Sandro, do Flamengo, treina com proteção na mão

O lateral-esquerdo do Flamengo, Alex Sandro, recém-convocado para a Seleção Brasileira, treinou com uma proteção na mão direita – nada que impedisse sua atividade, porém. O jogador de 35 anos, no entanto, não será desfalque para a partida de quinta-feira (19/3) contra o Remo, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão, segundo o próprio Rubro-Negro.

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Situação parecida vive Lucas Paquetá. Durante o jogo contra o Cruzeiro, na última quarta-feira (11/3), ele sofreu uma fratura no quarto metacarpo da mão direita e precisou atuar diante do Botafogo com uma proteção no local. Bem como Alex Sandro, o meia não preocupa para os próximos jogos.

Atualmente, o departamento médico do Flamengo está praticamente vazio, contando apenas com Saúl Ñíguez por lá. O espanhol, afinal, se recupera de cirurgia no calcanhar esquerdo e pode retornar aos gramados em abril.

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