Bayern de Munique x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bayern de Munique entra em campo nesta quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), na Allianz Arena, para confirmar a vaga nas quartas de final da Champions diante da Atalanta. No primeiro duelo, os alemães atropelaram os italianos por 6 a 1, em Bérgamo, e encaminharam a classificação.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na Space (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Como chega o Bayern de Munique
Com ampla vantagem no confronto, o Bayern de Munique pode até perder por quatro gols de diferença que ainda assim garante a classificação.
O clube alemão vem de um empate por 1 a 1, diante do Bayer Leverkusen, mas vive situação confortável na Bundesliga, onde lidera com nove pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund.
Para o confronto, o técnico Vincent Kompany terá um problema sério no gol. Com Neuer e Ulreich lesionados e Urbig fora após sofrer uma concussão, a tendência é que o jovem Jannis Bärtl, de apenas 16 anos e vindo do time B, seja utilizado.
Como chega a Atalanta
Por outro lado, a Atalanta precisa de uma atuação histórica para tentar reverter o cenário e seguir viva na competição.
No último fim de semana, os italianos tiveram um compromisso duro contra a Inter de Milão, líder da Serie A, e ficaram no empate por 1 a 1. Apesar do resultado, a equipe segue distante da briga por vagas nas próximas competições europeias.
Para o duelo fora de casa, o técnico Raffaele Palladino terá apenas Musah como desfalque, suspenso. Ainda assim, existe a possibilidade de poupar alguns titulares, já que a classificação se tornou bastante improvável após o resultado da ida.
BAYERN DE MUNIQUE X ATALANTA
Oitavas de final da Champions 2025/26 — Jogo da volta
Data e horário: quarta-feira, 18/03/2026, às 17h (de Brasília).
Local: Allianz Arena, em Munique.
BAYERN DE MUNIQUE: Prescott; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Pavlović, Goretzka e Gnabry; Nicolas Jackson, Harry Kane e Luis Díaz. Técnico: Vincent Kompany.
ATALANTA: Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolašinac e Bernasconi; Pašalić, De Roon e Sulemana; Krstovic, Zalewski e Scamacca. Técnico: Raffaele Palladino.
Árbitro: Benoît Bastien (França).
Auxiliares: Hicham Zakrani (França) e Aurélien Berthomieu (França).
VAR: Bastien Dechepy (França).
