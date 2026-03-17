Carrillo é poupado em reapresentação, mas não preocupa o Corinthians

O meio-campista André Carrillo foi a principal ausência no treino do Corinthians nesta terça-feira (17/3), no CT Joaquim Grava. Titular no empate por 1 a 1 contra o Santos, no último domingo (15/3), o peruano não participou das atividades com bola por conta de um controle de carga física.

Apesar da ausência, o jogador não preocupa a comissão técnica. Carrillo não apresenta lesão e deve estar disponível para o confronto diante da Chapecoense, marcado para quinta-feira (19/2), na Arena Condá, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

A decisão de poupar o atleta segue um planejamento já adotado recentemente. Aliás, na semana passada, durante a preparação para o clássico na Vila Belmiro, Carrillo também ficou fora de dois treinos com bola pelo mesmo motivo.

Enquanto o meio-campista permaneceu na parte interna do CT, o restante do elenco foi a campo. Sob o comando de Dorival Júnior, os jogadores realizaram atividades focadas em pressão após a perda da posse, além de um trabalho em espaço reduzido simulando situações de ataque contra defesa.

Nesta quarta-feira, a comissão técnica deve definir a equipe titular para o compromisso em Chapecó. O Corinthians busca encerrar a sequência negativa na temporada. Afinal, já são cinco partidas sem vitória.

Assim, com sete pontos somados, o time ocupa a oitava colocação na tabela e tenta se reaproximar das primeiras posições. O elenco volta a treinar na manhã de quarta, na última atividade antes da viagem.

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