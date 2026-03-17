Após convocação, Sara viaja para Liverpool para “decisão” da Champions

Horas depois de receber a primeira convocação de sua carreira para a Seleção Brasileira, Gabriel Sara já tem pela frente outro momento marcante. O meia do Galatasaray embarcou para Liverpool, onde disputa nesta quarta-feira (18) o jogo mais importante de sua trajetória no futebol europeu: a partida que pode colocar o clube turco nas quartas de final da Champions League após 13 anos.

No confronto de ida, disputado na Turquia, o Galatasaray venceu o Liverpool por 1 a 0 e agora depende de um empate fora de casa para garantir a classificação. Sara foi um dos destaques da partida, participando ativamente da construção ofensiva da equipe.

Peça-chave do time na temporada, o brasileiro registrou quatro passes importantes, quatro cruzamentos certos e oito duelos ganhos no primeiro duelo entre as equipes. O impacto do jogador ficou evidente também em outros jogos grandes da campanha europeia.

Em fevereiro, Sara foi eleito pela Uefa o melhor jogador em campo na goleada por 5 a 2 sobre a Juventus, quando marcou um gol e deu uma assistência. Aliás, a atuação que também lhe garantiu presença na seleção da rodada. Além da produção técnica, o brasileiro também se destaca pelos indicadores físicos. De acordo com dados da SportsBase, ele registra os três maiores índices de distância percorrida em jogos do Galatasaray na temporada entre todos os atletas.

Sara na lista do técnico Carlo Ancelotti

Convocado nesta segunda-feira (16) pelo técnico Carlo Ancelotti, Sara integra a lista da Seleção Brasileira que disputará os amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos, nos dias 26 e 31. A convocação acontece justamente no momento de maior protagonismo do meio-campista no futebol europeu.

“Hoje eu posso dizer que realizei um grande sonho, me lembrei quando jogava bola descalço em Joinville. Estou realmente muito feliz, realizado, e ao mesmo tempo motivado e empolgado para jogar no mais alto nível e ajudar a Seleção em todos os desafios que tem pela frente”, celebra o meia de 26 anos.

Revelado em Cotia pelo São Paulo, Gabriel Sara foi campeão paulista em 2021 antes de deixar o Tricolor no ano seguinte rumo ao Norwich City. Na equipe inglesa, somou 21 gols e 17 assistências e foi eleito o melhor jogador da temporada 2022/23. Além disso, integrou a seleção da EFL Championship em 2023/24. O desempenho levou o Galatasaray a investir 23 milhões de euros em sua contratação em 2024, valor recorde do futebol turco à época.

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