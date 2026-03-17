Atlético terá mudança para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão

O técnico Eduardo Domínguez mexerá mais uma vez na escalação do Atlético para o confronto diante do São Paulo, às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (18), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorrerá na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Domínguez terá que mudar o sistema defensivo. Afinal, Ruan Tressoldi levou o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 para o Vitória, no último sábado, e não enfrenta o líder do Brasileirão.

Além do defensor, dois jogadores ainda são dúvidas para o confronto. O também zagueiro Vitor Hugo, com problema na panturrilha, e o volante Cissé, que sofreu um corte no pé, seguem no departamento médico. A dupla passará por avaliação no dia do jogo para saber se terá condições. Aliás, Maycon segue em tratamento de uma lesão muscular na panturrilha esquerda e não joga.

Por outro lado, o comandante terá o retorno de Alexsander, que se recuperou de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Assim, o Atlético deve ir a campo com a seguinte formação: Everson; Preciado, Ivan Román, Alonso e Lodi; Tomás Perez (Scarpa), Alan Franco, Vitor Hugo; Cuello, Hulk e Cassierra.

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