Estádio do Corinthians avança na implantação do impedimento semiautomático

A Neo Química Arena, casa do Corinthians, recebeu nesta segunda-feira (16/3) os equipamentos necessários para a implementação do sistema de impedimento semiautomático. A novidade marca mais um passo no processo de modernização da arbitragem no futebol brasileiro.

Nos próximos dias, a tecnologia passará por uma fase de testes antes de ser oficialmente utilizada. O procedimento ainda inclui etapas importantes, como a calibração das imagens e ajustes operacionais.

“Muito importante e significativo ter a Neo Química Arena com a tecnologia. Estamos avançando, mas gradativamente e respeitando todo o processo, sem pular etapas. Após a instalação, teremos a calibração das imagens e depois vamos trabalhar os testes offside”, disse Netto Góes, presidente do Grupo de Trabalho de Arbitragem da CBF.

Além da casa do Corinthians, outros dois estádios também estão no cronograma de instalação. Neste caso o Couto Pereira, do Coritiba, e a Arena da Baixada, do Athletico.

Enquanto o sistema ainda não entra em operação, o Corinthians segue cumprindo sua agenda normal. Afinal, a equipe volta a jogar na Neo Química Arena no próximo domingo (22/3), contra o Flamengo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, encara a Chapecoense fora de casa, na Arena Condá.

O sistema de impedimento semiautomático utiliza cerca de 28 aparelhos celulares instalados no estádio, todos conectados à internet e à rede elétrica. Esses dispositivos captam imagens da partida em alta definição (4K) e com alta taxa de quadros, permitindo a criação de uma réplica digital precisa dos lances.

Aliás, a operação no Brasil estará sendo conduzida pela Genius Sports, empresa que já fornece a tecnologia para ligas internacionais, como a Premier League, além dos campeonatos da Bélgica e do México.

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