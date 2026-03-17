Clubes ativam as redes sociais e engajam com posts sobre o Oscar; PSG provoca o Flamengo

A premiação do Oscar 2026 que acontece durante toda a noite deste domingo (15/3), em Los Angeles, terminou sem troféus para os indicados brasileiros. O país concorria em cinco categorias, a principal delas com o filme “O Agente Secreto” como Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Escalação de Elenco. Outro brasileiro concorrente foi Adolpho Veloso, mas como produção estrangeira, assinando a fotografia do filme Sonhos de Trem.

Nas redes sociais, os clubes de futebol se aproveitaram da cerimônia e fizeram algumas postagens nas redes sociais, a maioria voltada para o filme brasileiro. A que mais chamou a atenção, no entanto, foi um post do francês PSG, que provocou Flamengo com uma imagem do goleiro Safonov. Afinal, o arqueiro pegou quatro pênaltis na decisão da Copa Intercontinental em dezembro de 2025 contra os cariocas, fazendo alusão ao atleta russo ser o agente secreto” que alegrou os rivais brasileiros naquela ocasião. A postagem conta com mais de 2 mil comentários, a maioria de brasileiros.

“Os grandes clubes já perceberam que o jogo nas redes não é apenas sobre ganhar seguidores, mas sobre ativar comunidades. Uma provocação como essa coloca o PSG em conversa direta com uma das torcidas mais engajadas do planeta, além de todos torcedores rivais. É uma forma de entrar na cultura do torcedor brasileiro e gerar interação orgânica”, diz Wagner Leitzke, head de clubes do marketing digital da Agência End to End.

Brasileiros “participam” do Oscar

Líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo também fez uma brincadeira no final da noite, com a frase “And The Oscar goes to…”. O Tricolor usou imagens de Calleri para “o cabeceio mais bonito da noite”, e do zagueiro Sabino para “o gol mais bonito da noite”. Eles fizeram os tentos da vitória Tricolor por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino.

No Brasil, quem mais fez postagens durante o dia foi o Palmeiras, quatro no total. Algumas delas se associam ao filme brasileiro O Agente Secreto, mas outras postagens fazem brincadeiras envolvendo atletas da equipe, como John Árias, Marlon Freitas e Gustavo Gomez, com outros indicados ao prêmio. O atacante Flaco Lopez, que chegou a 13 participações para gols em 17 jogos na temporada, também foi “homenageado” com uma publicação com os dizeres “Absolut Cinema”.

“Quando um filme brasileiro chega ao Oscar, o assunto deixa de ser só cinema e vira um movimento cultural. Esse pico de atenção coletiva abre um território valioso, e as contas que entram na conversa de forma criativa e original geram engajamento orgânico massivo e transformam o tema em um ativo estratégico de visibilidade e posicionamento”, analisa Danielle Vilhena, Diretora de Operações e Projetos da Agência End to End.

Além disso, o Fluminense foi outra agremiação brasileira a brincar com a situação ao postar: “O Arana Secreto”, em referência ao lateral Guilherme Arana ter sido decisivo na vitória da equipe sobre o Athletico-PR, nos minutos finais, por 3×2. O post leva os dizeres: “Elemento surpresa na área pra decidir o jogo! Todos na torcida por O Agente Secreto na cerimônia do #Oscars de hoje!.”

Vitória lembra de Wagner Moura

Contudo, quem também não poderia deixar de fazer menção ao filme brasileiro era o Vitória. No sábado (14/3), um dia antes da cerimônia do Oscar, homenageou o ator Wagner Moura no jogo contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Torcedor fanático do Leão, o baiano teve o nome dos seus principais personagens estampados nas camisas dos jogadores. Casos do Capitão Nascimento (Tropa de Elite), Boca (Ó Paí, Ó), Joaquim (Saneamento Básico), Joel (Guerra Civil), Naldinho (Cidade Baixa), Spider (Elysium), Marcelo (O Agente Secreto), Pablo Escobar (Narcos), Dan Velazquez (Iluminadas),Olavo (Paraíso Tropical) e Hamlet.

Para Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte, há um outro fator que colabora para esse movimento. “O Agente Secreto obteve grande repercussão com o Globo de Ouro e a indicação ao Oscar. Em ano de Copa do Mundo, o ufanismo é potencializado. É natural algumas marcas pegarem ‘carona’ com a visibilidade que o filme vem obtendo”, pontua.

Nas redes sociais, mesmo com a derrota do filme brasileiro, o Vitória fez uma postagem com imagens de Wagner Moura. “O Oscar não veio, mas o Brasil esteve mais uma em evidência. Fica a homenagem da sua linda trajetória e pela sua paixão pelo Leão. Estaremos sempre torcendo por você!”, disse a publicação.

Olímpiadas na vibe do Oscar

Por fim, as redes sociais do Time Brasil, do Comitê Olímpico do Brasil, fez uma referência ao atleta Yago Mateus dos Santos, na icônica imagem do orelhão telefônico, que marcou uma das cenas do filme, com os dizeres: “O país do basquete e do cinema! Noite de Oscar! O basquete brasileiro está na torcida pelo nosso cinema na maior premiação do mundo. Todo o país fechado com O Agente Secreto no Oscar!”.

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