Flamengo alcança 400 vitórias nos pontos corridos

O Flamengo tornou-se o segundo clube a chegar à marca de 400 vitórias no Brasileirão por pontos corridos. O triunfo por 3 a 0 contra o Botafogo, no último sábado (14/3), no Nilton Santos, representou a quarta centena de triunfos do Rubro-Negro desde que o torneio passou a adotar tal formato, em 2003.

Apenas o São Paulo já havia alcançado a marca. E foi recentemente, aliás. Afinal, ao vencer a Chapecoense pela quinta rodada do Brasileirão, na última quinta (12/3), o Tricolor Paulista chegou aos 400 triunfos nos pontos corridos. E já são 401, com a vitória sobre o Red Bull Bragantino.

Como ambos os times jamais foram rebaixados, eles surgem, assim, praticamente empatados em número de jogos. O São Paulo, que possui uma partida a mais na atual edição, chegou aos 900. Já o Rubro-Negro, ainda devendo uma partida, possui 899. O time mais próximo da dupla é o Palmeiras, com 378 vitórias, aliás. Inter (368) e Corinthians (358), dessa forma, encerram o Top-5.

Veja os times com mais vitórias nos pontos corridos (2003-)

São Paulo – 401

Flamengo – 400

Palmeiras – 378

Internacional – 368

Corinthians – 358

Fluminense – 357

Santos – 353

Atlético-MG – 351

Grêmio – 343

Cruzeiro – 337

Athletico – 322

Botafogo – 288

Vasco – 237

Flamengo exalta marca

Já são QUATROCENTAS VITÓRIAS do Mengão em campeonatos brasileiros no formato de pontos corridos. Esses 1200 pontos foram conquistados com muita raça, trabalho e talento. Incontáveis jogadores honraram nossas cores nesses triunfos. Fica aqui nossa homenagem a todos aqueles que… pic.twitter.com/k5T6hwfr2q — Flamengo (@Flamengo) March 17, 2026









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