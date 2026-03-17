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Flamengo alcança 400 vitórias nos pontos corridos

Apenas o São Paulo já havia alcançado a marca

Flamengo alcança 400 vitórias nos pontos corridos
Flamengo alcança 400 vitórias nos pontos corridos -

O Flamengo tornou-se o segundo clube a chegar à marca de 400 vitórias no Brasileirão por pontos corridos. O triunfo por 3 a 0 contra o Botafogo, no último sábado (14/3), no Nilton Santos, representou a quarta centena de triunfos do Rubro-Negro desde que o torneio passou a adotar tal formato, em 2003.

Apenas o São Paulo já havia alcançado a marca. E foi recentemente, aliás. Afinal, ao vencer a Chapecoense pela quinta rodada do Brasileirão, na última quinta (12/3), o Tricolor Paulista chegou aos 400 triunfos nos pontos corridos. E já são 401, com a vitória sobre o Red Bull Bragantino.

Como ambos os times jamais foram rebaixados, eles surgem, assim, praticamente empatados em número de jogos. O São Paulo, que possui uma partida a mais na atual edição, chegou aos 900. Já o Rubro-Negro, ainda devendo uma partida, possui 899. O time mais próximo da dupla é o Palmeiras, com 378 vitórias, aliás. Inter (368) e Corinthians (358), dessa forma, encerram o Top-5.

Veja os times com mais vitórias nos pontos corridos (2003-)

  • São Paulo  – 401
  • Flamengo – 400
  • Palmeiras – 378
  • Internacional – 368
  • Corinthians – 358
  • Fluminense – 357
  • Santos – 353
  • Atlético-MG – 351
  • Grêmio – 343
  • Cruzeiro – 337
  • Athletico – 322
  • Botafogo – 288
  • Vasco – 237

Flamengo exalta marca

 

 

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