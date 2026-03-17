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Fifa rejeita pedido do Irã para mudar jogos da Copa do Mundo para o México

Federação iraniana alega dificuldades para obter vistos e organizar a logística nos Estados Unidos

Fifa rejeita pedido do Irã para mudar jogos da Copa do Mundo para o México
Fifa rejeita pedido do Irã para mudar jogos da Copa do Mundo para o México -

A Fifa indicou nesta terça-feira (17) que não pretende alterar o calendário da Copa do Mundo de 2026 após um pedido do Irã para transferir seus jogos da fase de grupos para o México. A federação iraniana alega dificuldades para obter vistos e organizar a logística nos Estados Unidos.

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Em nota, a entidade afirmou que espera que todas as seleções sigam o cronograma divulgado em 6 de dezembro de 2025. A Fifa também destacou que mantém contato frequente com as federações participantes, incluindo a do Irã, para tratar do planejamento do torneio.

A discussão ganhou força depois que a Federação Iraniana de Futebol revelou estar em negociações para disputar as partidas do Grupo G no México, um dos países-sede ao lado de Estados Unidos e Canadá. A informação foi divulgada pela embaixada iraniana no país latino.

De acordo com a representação diplomática, o pedido se deve à falta de cooperação do governo americano na emissão de vistos e no suporte logístico à delegação iraniana. O embaixador do Irã no México, Abolfazl Psedniddeh, chegou a sugerir oficialmente à Fifa a mudança dos jogos. Ele afirmou que a decisão final caberá ao Ministério do Esporte e da Juventude do Irã.

O Irã está no Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. A estreia está marcada para 16 de junho, contra os neozelandeses, em Inglewood, na Califórnia. Depois, a equipe enfrenta a Bélgica no mesmo local e encerra a fase de grupos contra o Egito, em Seattle.

 

Tensão com Irã no Oriente Médio

O cenário acontece em meio a um momento de tensão internacional. No fim de fevereiro, Estados Unidos e Israel realizaram ataques militares contra o Irã. Em resposta, o país asiático fechou o estreito de Ormuz e lançou ofensivas contra alvos israelenses e bases americanas na região.

 

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