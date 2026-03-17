Fifa rejeita pedido do Irã para mudar jogos da Copa do Mundo para o México

A Fifa indicou nesta terça-feira (17) que não pretende alterar o calendário da Copa do Mundo de 2026 após um pedido do Irã para transferir seus jogos da fase de grupos para o México. A federação iraniana alega dificuldades para obter vistos e organizar a logística nos Estados Unidos.

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Em nota, a entidade afirmou que espera que todas as seleções sigam o cronograma divulgado em 6 de dezembro de 2025. A Fifa também destacou que mantém contato frequente com as federações participantes, incluindo a do Irã, para tratar do planejamento do torneio.

A discussão ganhou força depois que a Federação Iraniana de Futebol revelou estar em negociações para disputar as partidas do Grupo G no México, um dos países-sede ao lado de Estados Unidos e Canadá. A informação foi divulgada pela embaixada iraniana no país latino.

De acordo com a representação diplomática, o pedido se deve à falta de cooperação do governo americano na emissão de vistos e no suporte logístico à delegação iraniana. O embaixador do Irã no México, Abolfazl Psedniddeh, chegou a sugerir oficialmente à Fifa a mudança dos jogos. Ele afirmou que a decisão final caberá ao Ministério do Esporte e da Juventude do Irã.

O Irã está no Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. A estreia está marcada para 16 de junho, contra os neozelandeses, em Inglewood, na Califórnia. Depois, a equipe enfrenta a Bélgica no mesmo local e encerra a fase de grupos contra o Egito, em Seattle.

Following recent reports, the following update can be attributed to a FIFA spokesperson: FIFA is in regular contact with all participating member associations, including IR Iran, to discuss planning for the FIFA World Cup 2026. FIFA is looking forward to all participating teams… pic.twitter.com/t3Zk6tiKpF — FIFA Media (@fifamedia) March 17, 2026





Tensão com Irã no Oriente Médio

O cenário acontece em meio a um momento de tensão internacional. No fim de fevereiro, Estados Unidos e Israel realizaram ataques militares contra o Irã. Em resposta, o país asiático fechou o estreito de Ormuz e lançou ofensivas contra alvos israelenses e bases americanas na região.





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