Reviravolta: Senegal tem título retirado, e Marrocos é declarado campeão africano

O Tribunal de Apelos da Confederação Africana de Futebol (CAF) surpreendeu a todos nesta terça-feira (17) ao anunciar uma reviravolta na decisão da Copa Africana de Nações (Afcon). A entidade anunciou que Marrocos fica com o título da competição ao invés de Senegal, com uma vitória administrativa por 3 a 0. A FSF, entretanto, não pode recorrer da decisão no tribunal da CAF, mas deve levar o protesto para a Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça.

“O Comitê de Apelações da Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu, em aplicação do artigo 84 do Regulamento da Copa Africana de Nações (CAN), declarar a seleção nacional do Senegal derrotada por W.O. na final da Copa Africana de Nações TotalEnergies CAF Marrocos 2025 (“a Partida”), sendo o resultado ratificado com um placar de 3 a 0 a favor da Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF)”, informaram, em nota.

De acordo com a entidade, a decisão foi tomada com base no artigo 84 do regulamento da competição. O órgão entendeu que a conduta da seleção senegalesa durante a partida se enquadra em infrações disciplinares. Assim, levou à anulação do resultado de campo. As punições, aliás, valem apenas para competições da CAF e não afetam a Copa do Mundo.

Nos minutos finais da final, o árbitro marcou um pênalti para Marrocos que revoltou os jogadores de Senegal. Muitos deles saíram de campo, então a Confederação entendeu que houve um WO. Nas semanas seguintes, a CAF aplicou multas, suspensões e punições a jogadores e membros das duas seleções, diante de um cenário classificado como violação de princípios de fair play e respeito à arbitragem.

Relembre o que aconteceu em Marrocos x Senegal

Já nos acréscimos, Senegal chegou a colocar a bola na rede. Idrissa Gueye cabeceou, a bola bateu na trave e Ismaila Sarr marcou no rebote. No entanto, o árbitro já havia marcado uma falta de Gueye em Hakimi.

A revolta senegalesa só aumentou pouco tempo depois. Faltando um minuto para o fim de jogo, o VAR chamou o juiz e ele marcou pênalti de El Hadji Malick Diouf em cima de Brahim Díaz, em um lance que pareceu questionável, com o jogador do Real Madrid forçando a queda.

Com a definição do lance, o técnico Pape Thiaw ficou revoltado e tirou seu time de campo, enquanto Sadio Mané questionava a decisão. Depois de toda a confusão, Brahim Díaz foi para a batida e tentou dar uma cavadinha fraca no meio do gol. Porém, Mendy não caiu e defendeu sem problema algum.

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