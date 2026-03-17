Três fatos sobre Vini Jr após Manchester City 1 x 2 Real Madrid

Na tarde desta terça-feira (17), o Real Madrid voltou a vencer o Manchester City em compromisso de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. E, se no embate de ida, a figura destacada dos madrilenhos foi Federico Valverde, o protagonista da partida de volta foi outro representante latino-americano na Europa: Vini Jr.

Diante de mais uma partida vistosa do camisa 7 na principal competição de clubes do Velho Continente, o Futebol Latino (parceiro oficial do Jogada 10) levantou dados relevantes do jogador brasileiro que atua desde 2018 com a camisa do Real.

Liderança cada vez mais folgada

Com os tentos frente ao City, Vini Jr reforçou sua posição de jogador brasileiro com mais gols em mata-mata desde 1992, considerada a “era moderna” da Liga dos Campeões.

Ao longo de 39 partidas nessas condições, Vinicius angaria incríveis 16 tentos, superando em três o anterior dono do posto, Neymar. Defendendo o Barcelona, o nome atualmente no Santos fez 13 gols em 32 compromissos.

Recorde pessoal atingido

No que se refere somente as participações do avante brasileiro em eliminatórias de Champions, a temporada 2025/2026 já tem caráter histórico. Isso porque, com quatro gols, Vini já chegou a seu melhor desempenho nessa instância. Em 2023/2024, o jogador de 25 anos fez os mesmos quatro tentos, mas sendo o último deles na decisão contra o Borussia Dortmund, algo que sacramentou a 15ª conquista dos espanhois.

Artilharia histórica

Dono de uma conquista de melhor jogador do mundo, Vini Jr tem feitos que o colocam cada vez mais na história do Real Madrid. Os gols desta terça-feira o colocam com 121 gols em 364 jogos, ficando na 15ª posição em toda a história dos Merengues. Com direito, aliás, a ter igualado outro sul-americano que vestiu a camisa do clube, o argentino Gonzalo Higuaín.



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