Sport x Athletic Club, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Sport e Athletic Club entram em campo e disputam uma vaga na quinta fase da Copa do Brasil. O prélio será às 21h30, na Ilha do Retiro, no Recife, em Pernambuco. Como é jogo único, quem vencer avança. Se o empate permanecer durante a etapa regulamentar, os esquadrões definirão a classificação nos pênaltis.

Ricardo Froede já avisou que narra o embate. Ele terá o suporte de Thiago Hugolini nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens. A Voz do Esporte iniciou a transmissão do cotejo às 20h.

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