São Paulo tem desfalque na lateral e pode ter mudança no meio para encarar o Atlético

O São Paulo encerrou a preparação para encarar o Atlético Mineiro, na Arena MRV, nesta quarta-feira (18), às 20h. O técnico Roger Machado comandou a última atividade no CT da Barra Funda antes da viagem para Belo Horizonte na tarde desta terça-feira (17).

O treinador já sabe que não contará com o lateral-direito Lucas Ramon. O jogador será poupado devido ao alto desgaste dos últimos jogos. Afinal, o lateral atuou durante os 90 minutos em seis dos últimos sete compromissos da equipe. Com isso, Roger deve optar por Maik na posição.

Outra troca que o técnico pode realizar está no meio de campo, com a entrada de Cauly, na vaga de Lucas Moura. Além disso, André Silva pode ganhar uma chance no ataque, no lugar de Calleri, iniciando uma partida como titular desde que retornou de lesão.

Com isso, o São Paulo deve encarar o Galo com: Rafael, Maik, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilla e Cauly (Lucas); André Silva (Calleri) e Luciano.

O Tricolor lidera o Brasileirão com 16 pontos conquistados nas seis primeiras rodadas, ainda invicto no torneio. Inclusive, o clube tem o seu melhor início de campeonato nos pontos corridos.

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