Fortaleza vence Nova Iguaçu, no Rio, e avança na Copa do Brasil

O Fortaleza está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, venceu por 1 a 0 o Nova Iguaçu. O jogo foi decidido com um gol de Vitinho aos 50 minutos do primeiro tempo. E foi decepcionou, principalmente no segundo tempo, quando o Fortaleza passou a se fechar e apostar em alguns poucos contra-ataques, já que tinha a vantagem.
Ao avançar à quinta fase, o Fortaleza abocanha mais R$ 2 milhões de premiação, que se somam aos R$ 4,6 milhões que ganhou nas fases anteriores. O Nova Iguaçu sai eliminado. Mas sem as mãos abanando. Afinal, soma R$ 2,85 milhões por passar pelas fases anteriores.
Veja como o Fortaleza/Nova Iguaçu avançou na Copa do Brasil
O Nova Iguaçu, vice-campeão carioca de 2025 , mas que só escapou do rebaixamento do Estadual-2026 na última rodada, mostrou bom desempenho defensivo no primeiro tempo. Superior tecnicamente, o Fortaleza, mesmo jogando como visitante, comandou as ações, buscando jogadas pelos flancos. O atual campeão cearense pressionou e teve chance claríssima aos sete minutos. Paulo Baya cruzou na medida para Luiz Fernando cabecear da pequena área, desmarcado. Mas o atacante mandou por cima do gol do time da Baixada Fluminense. Com o passar do tempo, o jogo perdeu intensidade, com o Nova Iguaçu conseguindo equilibrar as jogadas no meio de campo, mas sem ter força ofensiva.
Nos minutos finais da primeira etapa, o Fortaleza voltou a ter domínio no ataque, contudo, não marcou. Nos acréscimos, aos 50 minutos, no último lance do primeiro tempo, Pochettino foi ao fundo e cruzou. O veterano goleiro Mota (40 anos) tentou cortar, mas apenas resvalou. A sobra veio com Vitinho, que chutou quase caído. Davi tentou cortar, mas não conseguiu, e a bola entrou, chorando.
Com o passar do tempo, o Fortaleza se fechou de vez, sofreu alguma pressão, mas soube anular as investidas do Nova Iguaçu e saiu com a classificação.
Como os times chegaram até aqui
O Nova Iguaçu, nesta Copa do Brasil, pela primeira vez alcançou a quarta fase da competição. O time do Rio estreou na segunda fase, venceu em casa o Lagarto-SE nos pênaltis (4 a 3) após 2 a 1 no tempo normal. Depois, eliminou o Castanhal em alto estilo: 4 a 0, na casa dos paraenses.
O Fortaleza também estreou na segunda fase da Copa do Brasil. E vem avançando no sufoco. Passou pelo Maguary-CE ao vencer por 4 a 3, mas com o com gol da classificação aos 49 minutos da etapa final, de Lucas Piore. Depois, novo drama: 1 a 0 no Manauara, fora de casa, graças a um gol de pênalti de Mailton aos 52 minutos da etapa final.
NOVA IGUAÇU 0X1 FORTALEZA
Copa do Brasil – 4ªfase
Data:17/3/2026
Local: Estádio Luso-Brasileiro, Ilha do Governador (RJ)
Gols: Vitinho, 50’/1ºT (0-1)
NOVA IGUAÇU: Mota; Yan Silva, Davi, Guilherme Kayron e Wender (Arthur Neves, 32’/2ºT) ; Jorge Pedra (Rickelme, 32’/2ºT) , Iago Lacerda(Leo David, 20’/2ºT), Rafael (Pedro Thomaz, 43’/2ºT) e Lucas Cruz; Xandinho e Vini Charopem (Weverton, 20’/2ºT). Técnico: Carlos Vitor
FORTALEZA: Breno; Mailton, Britez, Lucas Gazal e Fuentes; Pierre (Rodriguinho, Intervalo), Lucas Sasha e Pochettino (Lucca Prior, 35’/2ºT); Paulo Baya (Welliton, 14’/2ºT) , Luiz Fernando (Lucas Crispim, 35’/2ºT) e Vitinho (Miritello, Intervalo). Técnico: Thiago Carpini
Árbitro: Maguielson Lima (DF
Auxiliares: Daniel Henrique da Silva e Lehi Sousa Silva (DF)
VAR: João Marcos Gonçalves (RJ)
Cartões amarelos: Xandinho, PedroThomaz (NIG); Fuentes, Mailton, Lucas Gazal (FOR)
Cartão Vermelho: Wender, (NIG, 50’/2ºT)
