Portuguesa x Paysandu, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Portuguesa e Paysandu, enfim, se encontram pela quarta fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira (17), no Canindé. O prélio está marcado para 21h30, horário de Brasília. Quem vencer avança à quinta etapa do torneio de mata-mata. Em caso de empate, a série vai para as penalidades máximas.

A Voz do Esporte iniciou a transmissão às 20h, direto da praça esportiva da Lusa. Bruno Scaciotti narra o cotejo com o seu talento indiscutível. Álvaro Martim completa o time com ponderações certeiras nos comentários, enquanto David Silva tem a enorme responsabilidade de assegurar boas reportagens.

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