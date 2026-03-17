Barcelona x Newcastle, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h

Barcelona e Newcastle entram em campo nesta quarta-feira (18) para definir quem avança às quartas de final da Champions. O duelo de volta das oitavas será disputado no Camp Nou, às 14h45 (de Brasília). No primeiro confronto, na Inglaterra, as equipes ficaram no empate por 1 a 1. Quem vencer agora garante vaga na próxima fase e encara o classificado de Tottenham x Atlético de Madrid. Em caso de novo empate, a decisão terá prorrogação e, se necessário, pênaltis.

A Voz do Esporte transmite a peleja, ao vivo, a partir de 14h. Fellipo Souza está confirmado na narração, com Eduardo Giménez nos comentários e Gabo Ferreira nas reportagens.

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