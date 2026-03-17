Jornal espanhol cita “vingança dupla” de Vini Jr em classificação do Real Madrid sobre o City

Vini Jr foi o grande protagonista da classificação do Real Madrid para as quartas de final da Champions diante do Manchester City nesta terça-feira (17). Após perder a disputa da Bola de Ouro para Rodri na temporada passada, o atacante brasileiro, agora em visita ao Etihad Stadium, viu a torcida do City provocar com um bandeirão exibindo o espanhol beijando o troféu, acompanhado da frase: “Deixe de chorar tanto”.
Desta vez, o camisa 7 respondeu em campo: além de ser decisivo na classificação dos espanhóis, foi exaltado pelo jornal “Marca” como autor de uma “vingança dupla”.
“Um erro de Bernardo Silva, que colocou o braço de maneira instintiva, deu a chance do brasileiro cobrar sua vingança. Vini desafiou a torcida com um olhar, se sentou na placa de publicidade e esperou seus companheiros para comemorar. Depois, parou e completou sua vingança com uma encara profunda para o setor da torcida que estendeu o bandeirão (de Rodri) na última temporada e fez um gesto de chorar (chororô)”, escreveu o diário.
Já o também espanhol AS destacou que o Real Madrid segue sendo o “pesadelo de Guardiola”. Afinal, trata-se da terceira eliminação consecutiva dos citizens diante dos merengues na Champions.
Recém-convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos do Brasil contra França e Croácia, respectivamente, Vini Jr vive uma temporada de alto impacto no futebol europeu. Até o momento, soma 15 gols e nove assistências em 42 jogos.
