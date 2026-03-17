Athletico-PR x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

O Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira (18) para encarar o Athletico-PR, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Enquanto o time mineiro tenta encerrar a sequência sem vitórias na competição, o adversário paranaense busca se consolidar na parte intermediária da tabela.

A Voz do Esporte acompanha o prélio com: Diego Mazur na narração, Cleyton Santos nos comentários e Vanderlei Lima nas reportagens. A transmissão, ao vivo, começa às 18h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.