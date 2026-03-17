Atlético-MG x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Atlético Mineiro e São Paulo medem forças nesta quarta-feira (18/3), às 20h, na Arena MRV, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo busca uma recuperação na competição, após perder para o Vitória, fora de casa em seu último compromisso. Já o Tricolor é o líder da competição e ainda está invicto. Assim, vai para o duelo em Belo Horizonte defendendo a ponta da tabela e buscar somar mais um triunfo longe de casa.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o cotejo, ao vivo, a partir de 18h30. Cesar Tavares narra a peleja com seu enorme talento para comandar transmissões. João Miguel Lotufo vem com tudo para comentar o clássico nacional. A reportagem está sob a incumbência do internacionalista André Bachá.

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