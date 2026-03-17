Bahia x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

A noite desta quarta-feira (18) reserva um duelo importante na parte de cima da tabela. A partir das 19h (de Brasília), Bahia e Red Bull Bragantino se enfrentam na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O confronto é válido pela sétima rodada do Brasileirão.
O Tricolor baiano iniciou a rodada na quarta colocação com 11 pontos. A equipe possui um jogo a menos devido ao adiamento da partida contra a Chapecoense. Já o time paulista entra em campo buscando somar pontos para subir na classificação do torneio.
Onde assistir
Partida entre Bahia e RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro acontece às 19h (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere pelo sistema de pay-per-view.
Como chega o Bahia
O Esquadrão chega embalado após derrotar o Internacional fora de casa no último domingo (15). O técnico Rogério Ceni deve manter a base titular que atuou no Rio Grande do Sul na última rodada.
O treinador ganha um reforço importante para o setor defensivo: o zagueiro David Duarte retorna e vira opção para o confronto. O time baiano pode terminar a rodada na vice-liderança em caso de um novo triunfo.
Como chega o Red Bull Bragantino
O Massa Bruta viajou para Salvador com o objetivo de surpreender os donos da casa. O técnico Vagner Mancini prepara sua equipe para um duelo difícil como visitante.
O time do interior paulista aposta na velocidade dos seus atacantes. Jogadores como Henry Mosquera e Eduardo Sasha comandam o setor ofensivo e a meta é arrancar pontos na Fonte Nova para melhorar a posição na tabela geral.
BAHIA X RED BULL BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro – 7ª rodada
Data e hora: 18 de março de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
BAHIA: Ronaldo; Nico Acevedo, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Lucas Barbosa, Gustavinho, Gabriel e Henry Mosquera; José Herrera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Gizeli Casaril (SC)
VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
