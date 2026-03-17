Bahia x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

A noite desta quarta-feira (18) reserva um duelo importante na parte de cima da tabela. A partir das 19h (de Brasília), Bahia e Red Bull Bragantino se enfrentam na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O confronto é válido pela sétima rodada do Brasileirão.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir, a partir de 17h30, ao vivo, as emoções do encontro. Christian Rafael já anunciou em suas redes sociais que narra a peleja. Diogo Martim veste a camisa 10 dos comentários. O intrépido Will Ferreira cuidará das reportagens.

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