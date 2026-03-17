Nos pênaltis, Ceará despacha São Bernardo e vai à 5ª fase da Copa do Brasil

O Ceará garantiu vaga na quinta fase da Copa do Brasil ao superar o São Bernardo nos pênaltis, nesta terça-feira (17). Após empate sem gols no tempo normal do jogo disputado no ABC Paulista, o goleiro Richard brilhou na disputa de pênaltis ao defender três cobranças e, assim, se tornar o herói da classificação, que terminou em 3 a 2 para os nordestinos.

Na série decisiva, o Vozão teve a chance de encerrar a disputa com Éder, que desperdiçou o quinto chute. Mas, logo na sequência, o São Bernardo também errou e selou, portanto, sua eliminação diante de seus torcedores.

A temporada dos dois clubes nos estaduais, aliás, foi decepcionante: enquanto o São Bernardo lutou contra o rebaixamento no Paulistão e terminou em 13º lugar, o Ceará perdeu a final do Campeonato Cearense para o arquirrival Fortaleza. Paulistas e cearenses voltam a se enfrentar já no próximo sábado (21), às 16h, pela abertura da Segunda Divisão, desta vez em solo cearense.

O jogo

O Ceará iniciou o confronto mostrando intensidade ofensiva e obrigando o goleiro Alex Alves a trabalhar em finalizações de média distância. Com pressão na saída de bola do São Bernardo, o Vozão criou boas oportunidades, como a de Vinicius Zanocelo aos 12 minutos, que desperdiçou um rebote dentro da área. Apesar dos erros de passe, o time paulista conseguiu equilibrar e chegar ao ataque, mas sem grande efetividade. O Ceará manteve o ritmo e quase marcou em finalizações de Vina e Matheus Araújo, ambas paradas por Alex Alves. O São Bernardo só assustou no fim da primeira etapa, primeiro em corte desajeitado de Luizão que quase resultou em gol contra, e depois em chute de João Paulo, defendido por Richard.

Na volta do intervalo, o ritmo caiu. O São Bernardo assustou logo aos 8 minutos, em chute firme de Pablo Dyego, mas a qualidade técnica da partida despencou, marcada por erros de passe e muitas paralisações. O Ceará manteve maior posse de bola, mas sem acelerar suas jogadas, enquanto o São Bernardo tentava ser mais direto, sem criatividade suficiente. As mudanças dos treinadores pouco alteraram o cenário, embora Fernandinho tenha perdido grande chance após falha na saída de bola paulista. Nos minutos finais, o Vozão pressionou para evitar os pênaltis, mas faltou precisão. A vaga acabou decidida nas cobranças, onde Richard brilhou e garantiu a classificação cearense.

Próxima fase da Copa do Brasil

Na quinta fase, entram os 20 clubes da Série A, e os confrontos passam a ser de ida e volta. O sorteio que definirá os duelos e a ordem dos mandos ainda não tem data marcada. Os times serão divididos em dois potes de 16, conforme o ranking da CBF (os 16 melhores contra os 16 piores). As datas-base previstas são 22 e 23 de abril para os jogos de ida e 13 e 14 de maio para os de volta.

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