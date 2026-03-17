MP recorre para abrir denúncia contra ex-presidente do Corinthians

O Ministério Público de São Paulo recorreu da decisão da Justiça de rejeitar a denúncia contra o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, no caso dos cartões corporativos do clube. O órgão tenta reabrir o caso e que volte a tramitar.

O MP sustenta que há indícios de lavagem de dinheiro e crime tributário, além de apropriação indevida. A Promotoria pede que a decisão da primeira instância seja anulada e que a denúncia volte a ser analisada. O portal Uol divulgou as informações.

O recurso aponta que houve um outro momento nas condutas investigadas, como a tentativa de ocultar a origem dos valores. O órgão alega que isso caracteriza prática de lavagem de dinheiro, além de outros delitos.

Segundo o documento, Sanchez registrou as despesas com o cartão corporativo do Corinthians com o nome de terceiros ou do próprio ex-dirigente. O MP alega que essa prática visa ocultar o verdadeiro pagador das compras. O documento aponta aquisições de bens e serviços, como móveis, eletrodomésticos e transporte aéreo. Em nota, a defesa de Sanchez disse que só irá se pronunciar sobre o resultado quando a Justiça a intimar.

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