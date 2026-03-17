Vasco x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Vasco e Fluminense medem forças nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tricolor ocupa as posições de vanguarda na tabela, o Cruz-Maltino apresenta sinais de reação e projeta uma arrancada na competição.

A Voz do Esporte inicia a transmissão, ao vivo, às 20h. Pedro Casagrande narra, com o suporte de Kelvin Lucas nos comentários e Davoid Silva na reportagem.

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