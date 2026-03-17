São Paulo e Oscar avançam por rescisão amigável

O São Paulo avançou nas conversas para uma rescisão amigável com o ex-meia Oscar. As partes ainda não estabeleceram um valor, mas o acordo deve ficar em cerca de R$ 10 milhões. As informações são do jornalista Valentino Furlan, do portal Uol.

Afinal, os valores contemplam uma parte da fatia de luvas e direitos de imagem que estão atrasados, que somam R$ 7 milhões. Por outro lado, o clube destina cerca de R$ 2 milhões à comissão dos empresários do ex-jogador.

A grande discussão nos últimos dias girou sobre a inclusão ou não das luvas no pagamento. Inclusive, o clube deve diluir os valores ao longo do ano, já que Oscar não entrou em campo nesta temporada

Oscar decidiu se aposentar após um problema no coração durante os exames para a pré-temporada do São Paulo. O jogador chegou a ser levado para o hospital após passar mal e desmaiar. O atleta ficou internado por alguns dias e recebeu o diagnóstico de síncope vasovagal.

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