Mirassol x Coritiba, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Mirassol e Coritiba fazem um dos jogos mais aguardados desta rodada 7 do Campeonato Brasileiro. O prélio está marcado para 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (18), no Maião, na bucólica Mirassol.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha o cotejo, ao vivo, a partir de 1830. Fellipo Souza assume a bronca na narração. Ele terá o auxílio luxuoso Figueiredo Júnior nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens.

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