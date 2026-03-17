Vasco terá retorno de Thiago Mendes no clássico contra o Fluminense

O Vasco finalizou os últimos ajustes para o clássico decisivo contra o Fluminense, marcado para esta quarta-feira (18), no Maracanã. Para o confronto válido pela sétima rodada do Brasileirão, o técnico Renato Gaúcho conta com o retorno fundamental de Thiago Mendes ao meio-campo. O volante cumpriu suspensão no empate eletrizante contra o Cruzeiro e reassume sua vaga entre os titulares, trazendo mais experiência e combatividade ao setor.

Em contrapartida, o comandante cruz-maltino lida com a ausência de Barros, que recebeu cartão vermelho no Mineirão e desfalca o time. A tendência é que Renato mantenha a estrutura tática que vem dando equilíbrio à equipe, escalando Thiago Mendes ao lado de Hugo Moura e Tchê Tchê. Segundo informação do portal “ge”, o meia Nuno Moreira segue prestigiado nos onze iniciais, completando a linha de armação que dá suporte ao ataque.

O Gigante da Colina busca manter a invencibilidade sob o comando de Renato Gaúcho, que soma uma vitória e um empate desde sua chegada. Atualmente na 15ª posição com cinco pontos, o Vasco precisa do triunfo para se distanciar da zona de rebaixamento e ganhar fôlego na tabela. Como citado, a bola rola no Maracanã às 21h30 (de Brasília).

Confira a provável escalação do Vasco para o clássico

A base da equipe titular deve ser mantida, com foco na solidez defensiva liderada pela dupla Saldivia e Robert Renan. No ataque, a velocidade de Andrés Gómez e a presença de David são as armas para explorar os espaços deixados pela defesa tricolor. Renato aposta na manutenção do entrosamento para surpreender o rival em solo carioca.

Dessa forma, o provável time do Vasco deve ir a campo com:

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David.

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