Agente de Neymar otimista sobre retorno: “Ancelotti não abrirá mão do coração do Brasil”

O agente Pini Zahavi, representante da Gol International e responsável pela carreira de Neymar, demonstrou otimismo quanto ao retorno do atacante à Seleção Brasileira. Em conversa com o jornalista Fabrizio Romano, o israelense afirmou acreditar que Carlo Ancelotti deve incluir o jogador na lista para a Copa do Mundo.

“Tenho muito respeito por Carlo Ancelotti. Além disso, sei o quanto Neymar está se esforçando para ajudar o Brasil na Copa do Mundo. Acredito, portanto, que Ancelotti não cometerá o erro de abrir mão do coração do Brasil, que é Neymar Jr”, iniciou Zahavi.

Apesar de ter ficado fora da convocação para os amistosos de março contra França e Croácia, o técnico italiano deixou claro que Neymar ainda tem chances de garantir espaço no grupo que buscará o hexacampeonato.

“Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar 100% na Copa do Mundo, ele pode estar. Por que não o chamei nessa convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%. É uma avaliação física, não técnica. Com bola, está muito bem. Tem que melhorar fisicamente. Tem que trabalhar para estar 100%. Essa é minha opinião e de todos da comissão técnica que o assistem e que vão assisti-lo nos próximos meses”, encerrou o técnico.

Os compromissos da Seleção estão marcados para os dias 26 e 31 de março: primeiro contra os franceses, no Gillette Stadium, em Boston, e depois diante dos croatas, no Camping World Stadium, em Orlando.

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