“Escândalo global”: Imprensa internacional reage ao título de Marrocos da CAF

A decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de oficializar Marrocos como campeão da Copa Africana de Nações, nesta terça-feira (17), ecoou imediatamente nos principais veículos de comunicação do planeta. A medida, que pune Senegal com um W.O. por abandono de campo na final, teve um misto de incredulidade e revolta pela mídia estrangeira. Confira abaixo as principais manchetes dos periódicos esportivos da Europa:

AS (Espanha)

O jornal espanhol Diário AS, por exemplo, não poupou críticas e estampou em sua manchete:

“Escândalo global: Senegal perde a Copa Africana de Nações e a concede a Marrocos”.

The Sun (Inglaterra)

Na Inglaterra, o tom foi de surpresa absoluta com o tempo de resposta da entidade. O The Sun destacou que Senegal foi “surpreendentemente destituído” da conquista apenas dois meses depois de erguer o troféu no gramado. Para os britânicos, o fato de a cerimônia de premiação já ter ocorrido torna o desfecho ainda mais atípico para os padrões do futebol moderno.

L’Équipe (França)

Já o francês L’Équipe preferiu focar no caos instaurado durante a partida, descrevendo o confronto como “completamente maluco” devido à retirada momentânea dos atletas senegaleses. A repercussão foca no rigor excessivo do regulamento da CAF, que ignora o resultado de 1 a 0 obtido por Senegal na prorrogação para aplicar os artigos 82 e 84.

Marca (Espanha)

O Diário Marca, também da Espanha, ressaltou a “reviravolta inesperada” que o recurso marroquino provocou, mudando o destino da taça nos tribunais e ratificando um placar oficial de 3 a 0 a favor de Marrocos.

Jornais relembram abandono de campo de Sadio Mané e companhia

Os relatos internacionais reconstroem o momento da discórdia: o pênalti marcado para Marrocos nos acréscimos que gerou a revolta senegalesa. A saída dos jogadores para o vestiário, mesmo que interrompida pela liderança de Sadio Mané para a retomada do jogo, foi o gatilho jurídico para a mudança do campeão. A imprensa destaca que, apesar de Senegal ter vencido com a bola rolando, a violação da regra de permanência em campo selou a perda do título.

Dessa forma, a decisão do Comitê de Apelações da CAF encerra uma polêmica que se arrastava desde a final. Contudo se abre um debate global sobre a soberania do regulamento frente ao placar de campo. Inegavelmente, o “título de secretaria” concedido a Marrocos coloca a organização da Copa Africana sob os holofotes de toda a comunidade esportiva internacional.

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