Palmeiras x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Palmeiras e Botafogo fazem o chamado “prélio de times em momentos distintos”. Clichês do futebol à parte, o encontro será às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (18), no Allianz Parque, pela rodada 7 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Verde soma 13 pontos e, na segunda posição, almeja a liderança nesta jornada. O Mais Tradicional, por sua vez, está encalacrado na zona de rebaixamento com apenas três pontos. No entanto, o Glorioso tem dois jogos a menos.

A Voz do Esporte estará presente na praça esportiva do Palmeiras. O canal entra em campo, ao vivo, às 17h30. Os craques que vão ao Allianz Parque são: Ricardo Froede, responsável pela narração. Álvaro Martim, que costuma brilhar nos comentários. E Igor Pagliuso, um dos melhores repórteres da nova geração.

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