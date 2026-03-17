Paysandu vira nos acréscimos contra a Portuguesa e se classifica na Copa do Brasil

O Paysandu conseguiu um resultado épico na quarta fase da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (17), o Papão perdia por 2 a 0 antes do intervalo, mas conseguiu a virada na segunda etapa, com dois gols marcados nos acréscimos.

Agora, o Bicolor fica no aguardo do sorteio para conhecer seu adversário na quinta fase da competição. Antes disso, o Papão tem sua estreia na Copa Verde, contra o GAS, de Roraima, na próxima terça-feira (24). Já a Lusa espera a CBF divulgar a tabela da Série D para saber a sequência da sua temporada. O campeonato está previsto para começar no dia 4 de abril.

Portuguesa abre vantagem no primeiro tempo

O jogo começou com o Paysandu mais à vontade no Canindé. Entretanto, os paraenses só chegaram em cobrança de falta de Marcinho, que não assustou Bruno Bertinato. A Portuguesa cresceu na partida e conseguiu ter sua primeira oportunidade. Denis recebeu na área, tentou marcar de cabeça, mas parou em defesa de Gabriel Mesquita.

Porém, na sequência, a Lusa conseguiu abrir o marcador. Igor Torres recebeu nas costas da defesa e cabeceou no contrapé do goleiro. Inclusive, Gabriel Mesquita virou protagonista para evitar que os donos da casa ampliassem. Primeiro, Maceió recebeu na área e parou em milagre do goleiro. Na cobrança de escanteio, Mesquita salvou em arremate de Renê, mas o rebote ficou com Renê, que não desperdiçou.

Paysandu fica com um a mais e vira o jogo

O Papão voltou melhor na segunda etapa e pressionou na busca da reação. Ítalo recebeu na área, mas pegou mal e desperdiçou uma boa chance. Na sequência, Pedro Henrique recebeu de Marcinho, chutou cruzado, a bola ainda desviou na defesa e morreu nas redes, descontando para o Paysandu. A partida ficou ainda mais eletrizante quando Eduardo Biazus fez falta dura em Castro e recebeu o cartão vermelho.

Com um a mais, o Bicolor ampliou sua pressão, mas demorou para criar chances perigosas. A primeira veio apenas nos acréscimos, em arremate de Marcinho, que desviou na defesa e passou por cima do gol. Na cobrança de escanteio, a bola sobrou para Ítalo, que dominou e empurrou para as redes, para deixar tudo igual. Na jogada, os jogadores da Lusa reclamaram muito de um toque de mão do atacante.

Ainda deu tempo de o Paysandu conseguir buscar a virada. Castro arriscou de fora da área, o goleiro Bruno Bertinato falhou e a vitória ficou com o lado bicolor do Canindé.

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