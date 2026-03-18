Fluminense terá reforços na defesa para o clássico contra o Vasco

O Fluminense finalizou a preparação para o duelo contra o Vasco com novidades importantes no setor defensivo. Para o clássico desta quarta-feira (18), às 21h30, o técnico Luis Zubeldía contará com os retornos do zagueiro Jemmes e do lateral-esquerdo Renê ao onze inicial. A dupla, que iniciou no banco contra o Athletico-PR, retoma suas posições naturais após superarem questões físicas e de desgaste muscular.

Jemmes volta ao time após se recuperar de uma forte virose que o tirou da última partida como titular. Já Renê, poupado por decisão técnica devido à sequência pesada de jogos, entra no lugar de Guilherme Arana para dar mais sustentação ao lado esquerdo. Outra boa notícia para a torcida tricolor é a presença de Guga. O lateral-direito superou um quadro gripal, treinou sem restrições e aparece como forte candidato a começar jogando, visto que Samuel Xavier apresenta desgaste físico acumulado.

O Tricolor ocupa a terceira colocação do Brasileirão com 13 pontos e enxerga no clássico a oportunidade de assumir a liderança da competição. Para isso, Zubeldía mantém o mistério sobre a escalação final, prática comum em sua metodologia, mas a estrutura tática com três atacantes deve ser preservada para explorar a velocidade nas transições.

Fluminense tem dúvidas no ataque e desfalques confirmados

A comissão técnica ainda avalia as condições de Nonato e Germán Cano, que seguem em processo de recondicionamento físico após lesões. A comissão técnica tomará a decisão sobre a participação da dupla apenas momentos antes da preleção. Por outro lado, o volante Bernal e o atacante Matheus Reis continuam entregues ao departamento médico com lesões no joelho e são baixas confirmadas para o confronto.

Dessa forma, a tendência é que o Fluminense entre em campo com a seguinte formação:

Fábio, Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.

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