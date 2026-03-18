Na Ilha do Retiro, Athletic surpreende Sport e vai à quinta fase da Copa do Brasil

O Athletic garantiu uma classificação histórica para a quinta fase da Copa do Brasil 2026. Afinal, derrotou por 3 a 1 o Sport na noite desta terça-feira (18), na Ilha do Retiro. Além da vaga alcançada em solo pernambucano, o clube mineiro assegurou uma premiação de R$ 2 milhões.
O time visitante começou em ritmo acelerado e abriu o placar logo aos quatro minutos, com Dixon Vera concluindo uma bela troca de passes. O Sport reagiu no segundo tempo e empatou aos 15 minutos, quando Iury Castillo aproveitou escanteio cobrado por Carlos de Pena.
A reação pernambucana, porém, durou pouco. Aos 21 minutos, Ronaldo Tavares fez jogada individual e recolocou o Athletic em vantagem. O atacante ainda brilhou nos acréscimos, aos 50 minutos, ao marcar seu segundo gol com uma finalização de categoria, encobrindo o goleiro Thiago Couto.
Nas estatísticas, o domínio do Athletic ficou evidente: foram oito finalizações certas contra apenas duas do Sport, confirmando a superioridade da equipe mineira e a merecida classificação.
