Mirassol x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Em cenários diferentes neste começo de Brasileirão, Mirassol e Coritiba se enfrentam na noite desta quarta-feira (18). A partida acontece às 20h, no Estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista, pela sétima rodada da competição.
O Leão vive um momento conturbado nessas primeiras rodadas de campeonato. Com apenas uma vitória, o clube paulista tropeçou nos últimos quatro jogos e ocupa a 13ª colocação, com seis pontos. Por outro lado, o Coxa venceu seus dois últimos compromissos e ainda não perdeu fora de casa. O Alviverde é o sexto na tabela, com dez pontos.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelo canal Premiere, na TV fechada, no sistema pay-per-view.
Como chega o Mirassol
Ao contrário da última temporada, o Leão Caipira não conseguiu emplacar um bom começo de Brasileirão. Até aqui, a equipe venceu apenas na estreia, empatou as três partidas seguintes e perdeu sua invencibilidade contra o Palmeiras, no último domingo (15). Apesar dos resultados ruins, o Mirassol ainda mantém a marca de não perder dentro de casa na Série A. O técnico Rafael Guanaes não conta com o lateral Igor Cariús e o meia Eduardo, mas deve ter Tiquinho Soares pela primeira vez como atacante.
Como chega o Coritiba
Depois da eliminação no Campeonato Paranaense, o Verdão conseguiu embalar dentro do Campeonato Brasileiro. Após um período sem jogos, a equipe emplacou duas vitórias seguidas, com direito a um triunfo contra o Corinthians, em São Paulo, e bateu o Remo, vencendo a primeira dentro de casa. Na competição, o Coxa ainda está invicto como visitante. Para tentar fazer história e vencer no Maião, Fernando Seabra não tem nenhum desfalque com relação à última partida.
MIRASSOL X CORITIBA
Campeonato Brasileiro – 7ª rodada
Data e horário: 18/3/2026 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Carlos Eduardo, Negueba e André Luis. Técnico: Rafael Guanaes.
CORITIBA: Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
