Palmeiras x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Botafogo fazem o chamado “prélio de times em momentos distintos”. Clichês do futebol à parte, o encontro será às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (18), no Allianz Parque, pela rodada 7 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Verde soma 13 pontos e, na segunda posição, almeja a liderança nesta jornada. O Mais Tradicional, por sua vez, está encalacrado na zona de rebaixamento com apenas três pontos. No entanto, o Glorioso tem dois jogos a menos por conta de sua participação frustrante nas fases eliminatórias da Copa Libertadores.

Onde asssir

Sportv (TV fechada) e o Premiere (pay-per-view) transmitem o clássico nacional

Como chega o Palmeiras

Embalado por mais um ano nas cabeças do Brasileirão, porém, sem convencer muita gente, o Palmeiras tem o fator casa para somar mais três pontosm seja lá como for. Flaco, em grande fase, é a esperança de gols do Palestra. Ele está confirmado no comando de ataque do time anfitrião.

O atacante Paulinho, em reta final de recondicionamento físico, será ausência no time do técnico Abel Ferreira mais uma vez. Em contrapartida, o zagueiro Murilo e o centroavante Roque devem estar em campo pelo lado do Palestra.

Como chega o Botafogo

Em crise de resultados e com os bastidores pegando fogo. Depois de uma goleada sobre o Cruzeiro por 4 a 0, na estreia pelo Brasileirão, o Glorioso amargou três derrotas consecutivas. Sendo assim, o técnico Martín Anselmi está na corda bamba. Se perder, corre o sério risco de ficar desempregado.

Barboza, expulso na última jornada, desfalca o Fogão. Ferraresi deve entrar. O lateral-esquerdo Marçal e o meia-atacante Santi podem pintar entre os relacionados. E o centroavante Ramos será uma baixa certa do Mais Tradicional.

PALMEIRAS x BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – Rodada 7

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: 18/03/2026, às 19h (horário de Brasília)

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Fuchs (Murilo) e Arthur (Piquerez); Martínez (Freitas), Evangelista (Andreas), Maurício e Allan (Arias); Flaco e Roque (Sosa). Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO: Raul, Vitinho, Ferraresi, Bastos e Telles, Allan, Danilo e Medina; Montoro (Barrera), Martins e Cabral. Técnico: Martín Anselmi

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

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