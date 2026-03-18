Palmeiras x Botafogo e os reencontros que vão além da “Lei do Ex”

A famigerada “Lei do Ex” está pronta para decidir os rumos de Palmeiras x Botafogo, encontro marcado para às 19h desta quarta-feira (18), no Allianz Parque, pela sétima rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Mas o embate vai além do chavão. O volante Freitas, hoje no Verdão, reencontra o Glorioso de forma inédita, desde sua saída. Já Danilo, jogador da mesma posição, vê o Palestra como adversário pela segunda vez, a primeira, porém, na praça esportiva do clube paulista. Os holofotes, obviamente, estão voltados para os dois futebolistas que provocam distintas reações nas torcidas adversárias.

Curiosamente, em 2025, os dois foram companheiros no Botafogo, sob a batuta do técnico Davide Ancelotti, hoje auxiliar da Seleção. Na ocasião, entretanto, a dupla de volantes não rendeu o esperado, pois ocupava, por característica, o mesmo perímetro do campo.

Persona non grata no Botafogo

As palavras podem até soar duras. Mas Freitas é visto como um traidor por boa parte do botafoguismo. No início deste ano, ele não pensou duas vezes quando recebeu uma chamada do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. Até aí, nada demais. “Os jogadores vão e vêm”, conforme pontua a canção. O problema foi como o camisa 17 pavimentou a saída do Botafogo, com várias indiretas para o clube que o projetou no cenário do futebol brasileiro. Dias depois da troca, a torcida retirou o rosto do cabeça de área do bandeirão de ídolos.

Capitão do Botafogo nos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2024, duas taças, aliás, que eternizou na pele, Freitas disse recentemente que o caneco mais importante da sua carreira foi o Paulistão de 2025, pelo Verdão. A escolha sepultou praticamente a relação com o Mais Tradicional e incomodou, aliás, alguns ex-companheiros. O camisa 17 vai tornando-se, então, persona non grata no Estádio Nilton Santos, estádio onde trabalhou de 2023 a 2025.

Bicampeão continental pelo Palmeiras

A relação do palestrino com Danilo, bicampeão da Libertadores, é bem diferente de como o botafoguense enxerga a situação de Freitas. É claro que o torcedor alviverde não gostou de ver o Botafogo contratá-lo junto ao Nottingham Forest (ING) em julho de 2025. Havia uma expectativa pelo retorno do craque, um dos nomes mais importantes da era Abel Ferreira. Porém, a ferida logo cicatrizou. Embora saiba que é difícil, o Palmeiras monitora a situação do volante para tentar, enfim, repatriá-lo, após três anos.

“Vai ser um momento muito especial jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, agora, com a torcida contra. Será uma partida difícil. Espero estar bem focado e bem fisicamente para ajudar o Botafogo. Estamos em um momento difícil, mas é nesses jogos difíceis que a gente começa a criar casca. Temos que colocar o Botafogo lá em cima. É onde o clube merece”, afirmou o jogador do Mais Tradicional e da Seleção Brasileira.

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