Problema técnico em avião impede decolagem e afeta planejamento do Botafogo

A delegação do Botafogo enfrentou um contratempo logístico na véspera do compromisso contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque a aeronave que levaria o grupo a São Paulo apresentou falha técnica ainda no pátio do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e precisou ser substituída — alterando, portanto, o planejamento da viagem horas antes do encontro no Allianz Parque.

A identificação do problema ocorreu instantes antes da decolagem, ainda no pátio do aeroporto. A equipe permaneceu no local enquanto a situação era avaliada, e a impossibilidade de embarque imediato levou à reorganização da logística. Sem previsão de saída durante a madrugada, o elenco deixou o aeroporto para realizar refeição nas proximidades e manter parte do cronograma.

O episódio repercutiu entre os jogadores, e Arthur chegou a tratar a situação como “livramento” nas redes sociais.

Botafogo comunica novo planejamento

O Alvinegro trabalhou inicialmente com a expectativa de resolver a situação ainda durante a noite. Nesse cenário, o planejamento incluía chegada em Guarulhos na madrugada e deslocamento direto ao hotel. A logística, no entanto, acabou novamente prejudicada e passou outra por revisão.

Já no início da madrugada desta quarta-feira (18), o clube comunicou a remarcação do voo para o fim desta manhã. A mudança altera diretamente a preparação do elenco, visto que a delegação chegará à capital paulista cerca de cinco horas antes do início da partida, marcada para as 19h. Reduzindo, portanto, o intervalo antes do duelo.

O Botafogo encara o Palmeiras no Allianz Parque, pela sétima rodada do Brasileirão, em meio a um momento recente de resultados adversos. A equipe vem de eliminação para o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, e para o Flamengo, no último sábado — este pelo torneio nacional.

Sob comando de Martín Anselmi, o clube inicia a rodada na 17ª colocação, com três pontos somados e jogos a menos na tabela.

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