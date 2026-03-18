Santos x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um duelo para escapar das últimas posições, Santos e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe não perde há três jogos, mas não consegue engrenar e está estacionado na 14° posição. Contudo, em situação pior está o Colorado que ainda não venceu na competição e amarga a lanterna da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo, Premiere e GE TV.

Como chega o Santos

O Santos está invicto há três jogos no Campeonato Brasileiro, mas não consegue engrenar. Afinal, são uma vitória e dois empates nos últimos embates e uma 14° colocação que deixa o time próximo da zona de rebaixamento. Além disso, Juan Pablo Vojvoda está muito ameaçado no cargo e um resultado que não seja uma vitória pode custar o cargo do treinador.

Para este embate, o Santos não contará com o lesionado Vinícius Lira, que só retorna no ano que vem e com o suspenso Luan Peres. Zé Rafael e Gabriel Bontempo, em contrapartida, são dúvidas. A grande novidade fica por conta do zagueiro Lucas Veríssimo, relacionado, mas que deve começar a partida no banco de reservas. Por fim, Neymar deve ser titular.

Como chega o Internacional

Em uma situação muito complicada, o Internacional busca a primeira vitória no Brasileirão, já que até aqui soma dois empates e quatro derrotas. Além disso, os gaúchos somam o pior ataque da competição, com apenas três gols marcados. Assim, Paulo Pezollano também chega pressionado para o duelo na Vila Belmiro e uma demissão não está descartada.

Contudo, para esta partida, Paulinho Paula cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Bahia. O Colorado tem de definir entre Bruno Gomes, Bruno Henrique, Alan Rodríguez, Villagra e Thiago Maia para substitui-lo. Já o próprio Paulo Pezollano retorna após cumprir suspensão na última rodada. Além disso, existe a chance do treinador mudar o esquema tático ou os 11 iniciais para buscar a vitória.

SANTOS X INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro – 7ª rodada

Data e horário: 18/03/2026, às 21h30 (horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Lucas Veríssimo (Zé Ivaldo) e Escobar; Oliva, Gabriel Bontempo e Neymar; Barreal, Gabigol e Rony. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Ronaldo, Bruno Gomes, Bernabei e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Paulo Pezollano.

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

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