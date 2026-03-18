Gui Negão perde força no Corinthians e vê futuro em aberto mesmo com convocação

Convocado para amistosos da Seleção Brasileira sub-20, Gui Negão vive um cenário contraditório no Corinthians. Afinal, ao mesmo tempo em que ganha visibilidade fora do clube, o atacante de 19 anos enfrenta uma queda de rendimento e começou a perder espaço no elenco principal.

Nos treinamentos no CT Joaquim Grava, o jovem não conseguiu manter um bom nível de desempenho. A oscilação ficou ainda mais evidente durante a ausência de Yuri Alberto, que se recupera de lesão desde fevereiro. Mesmo com a vaga aberta no setor ofensivo, Gui Negão não aproveitou a sequência de oportunidades e deixou dúvidas na comissão técnica liderada por Dorival Júnior.

Internamente, a avaliação é de que o atacante demonstra perda de confiança e não responde tecnicamente como esperado. Além disso, os números reforçam esse momento. Em 11 partidas na temporada, marcou apenas um gol.

Com isso, Pedro Raul passou a receber mais minutos nas últimas rodadas. A concorrência no setor aumentou, e o jovem revelado na base acabou ficando em segundo plano, mesmo após iniciar jogos diante de Portuguesa e Coritiba.

Apesar do cenário esportivo desfavorável, a diretoria vê a convocação como uma oportunidade estratégica. A exposição internacional pode valorizar o atleta no mercado. Por isso, uma negociação na próxima janela não está descartada. A ideia é aliviar as finanças e, ao mesmo tempo, evitar a saída de outras promessas, como André e Breno Bidon.

Com contrato válido até 2030, Gui Negão soma 35 jogos e seis gols pelo time profissional, o que dá margem para o clube negociar com calma caso surjam propostas.

Corinthians de olho em um novo artilheiro

Enquanto define o futuro do jovem, o Corinthians também se movimenta nos bastidores para reforçar o setor ofensivo. A pedido de Dorival, o clube fez uma sondagem por Arthur Cabral, atualmente no Botafogo, embora ainda sem avanço nas conversas.

Por outro lado, o elenco pode sofrer mudanças. Vitória e Remo demonstraram interesse em Pedro Raul. Ainda assim, a diretoria só aceita liberá-lo mediante o pagamento integral de seus salários.

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