Fluminense reencontra Renato e põe à prova “desafio”

“Eu queria ver um gringo fazer o trabalho que eu estou fazendo”. Foi dessa forma que Renato Gaúcho entregou o cargo no Fluminense no ano passado. Após a eliminação diante do Lanús, da Argentina, nas quartas de final da Sul-Americana, o treinador decidiu entregar o boné por causa das críticas. Assim, encerrou sua sétima passagem, que ficou marcada pela campanha histórica na Copa do Mundo de Clubes.

Contudo, a saída de Renato Gaúcho abriu as portas para Luis Zubeldía. O treinador argentino estava livre no mercado após sair do São Paulo e ganhou a oportunidade de recomeçar no Brasil. Desde então, obteve números expressivos. Afinal, desde a sua chegada, o Tricolor está invicto como mandante, com 17 vitórias e dois empates em 19 jogos. Em menos jogos, já igualou as 21 vitórias de Renato.

O clássico contra o Vasco colocará à prova o “desafio” de Renato Gaúcho. Em 2026, aliás, o Fluminense está invicto contra os rivais com quatro vitórias e dois empates em seis jogos. O Tricolor venceu pelo menos uma vez todos os rivais. Dos seis jogos, foram dois contra o Vasco, com uma vitória e um empate. Agora, é o terceiro encontro entre os times desde a semifinal da Copa do Brasil, em 2025.

Em lados opostos na tabela, Fluminense e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão. O Tricolor é o terceiro colocado com 13 pontos, enquanto o Vasco tenta se afastar da zona de rebaixamento e ocupa o 15º lugar, com cinco pontos.

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