Ex-Botafogo assume cargo em seleção do menor país das Américas

O ex-volante Fahel é o novo auxiliar técnico da seleção de São Cristóvão e Nevis, o menor país das Américas e que ocupa o distante 154º lugar no ranking da Fifa. Fahel defendeu o Botafogo entre 2009 e 2011 e fez parte do elenco que conquistou o título estadual de 2010. Desde então, após encerrar a carreira como jogador, passou a atuar fora de campo e consolidou sua carreira nos estudos nos EUA.

Ele participará da Fifa Series 2026, torneio oficial criado para ampliar o intercâmbio entre seleções de diferentes continentes. A competição busca oferecer mais jogos e experiências internacionais a equipes que, normalmente, têm menos oportunidades no calendário global.

Assim, na fase de grupos, São Cristóvão e Nevis enfrentará a Indonésia, anfitriã, além de Bulgária e Ilhas Salomão. As partidas estão previstas para acontecer durante as datas Fifa de março e abril.

“Hoje eu compartilho com vocês mais uma conquista da minha trajetória no futebol. Fui oficialmente convocado como Assistente Técnico da seleção de St. Kitts and Nevis Football Association para a Fifa Series 2026. Olho pra trás e vejo que nada foi por acaso… Foram anos de dedicação, aprendizado, desafios e muita persistência. Nem sempre foi fácil, mas eu nunca desisti. E é isso que eu quero te dizer hoje: não desista dos seus sonhos! Mesmo quando parecer difícil, continue. O esforço sempre vale a pena. Obrigado a todos que fazem parte dessa caminhada. E principalmente, a Deus! Vamos com tudo!”, escreveu o jogador nas redes sociais.

A história de São Cristóvão e Nevis

Localizado no Caribe, São Cristóvão e Nevis é formado por duas ilhas e se destaca por ser o menor país das Américas, tanto em território quanto em população. Com cerca de 261 km² de área e pouco mais de 50 mil habitantes, a nação conquistou sua independência do Reino Unido apenas em 1983 e mantém o inglês como idioma oficial.

Além disso, o país tem economia baseada principalmente no turismo e nos serviços financeiros, aproveitando suas paisagens naturais e clima tropical para atrair visitantes.

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